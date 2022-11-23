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Суперкубок УЕФА

23 ноября, 16:34

В Казани надеются узнать решение по ситуации с Суперкубком УЕФА в ближайшие месяцы

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Министерство спорта Татарстана в ближайшие два месяца рассчитывает узнать решение по поводу возможности проведения международных соревнований в Казани в 2023 году, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«Формируем [календарь на следующий год]. У нас много мероприятий, но опять-таки мы ждем неких решений по поводу международной повестки, — приводит ТАСС слова Леонова. — Потому что у нас в календаре стоят в следующем году те же самые мировые серии, Суперкубок УЕФА пока никто не отменял. Все те мероприятия, которые в этом году были, они перенесены на следующий год. Я думаю, что в ближайший месяц-два будет какое-то по этому поводу решение. Либо этот бан продлится, либо соответственно будет какое-то послабление».

Решение о проведении в Казани матча за Суперкубок УЕФА 2023 года было принято 2 марта 2020 года на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Амстердаме. 25 февраля 2022 года УЕФА принял решение о переносе финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/22 из Санкт-Петербурга в Париж.

В 2022 году из-за ситуации на Украине в Казани отменили международный турнир серии «Большой шлем» по дзюдо, этапы Мировой серии по синхронному плаванию и прыжкам в воду, студенческий Кубок мира по регби-7, также из столицы республики перенесли матчи Евролиги по баскетболу, в которых должна сыграть местная команда УНИКС.

Источник: https://tass.ru/sport/16405933

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
3
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