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Сегодня, 16:30

«Реал» готов представить супертрио, есть ли шансы у «Аталанты»? Главное о Суперкубке УЕФА

«Реал» и «Аталанта» проведут матч за Суперкубок УЕФА 14 августа
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Футболисты Килиан Мбаппе и Шарль де Кетеларе
Килиан Мбаппе и Шарль де Кетеларе.
Фото Reuters, Global Look Press
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Интриги, трансферы, ориентировочные составы.
Суперкубок УЕФА.
14 авг, 22:00. PGE Narodowy (Варшава)
Реал
Аталанта

Почему матч важен для обеих команд

В футбольном мире не все придают значение Суперкубку УЕФА, считая этот трофей второстепенным, но для «Реала» и «Аталанты» важно начать сезон с титула. Тем более что на кону стоят сразу несколько рекордов.

В случае победы «Реал» станет первым в истории шестикратным обладателем Суперкубка, обойдя «Барселону» и «Милан» — согласитесь, приятно оставить позади такую компанию.

Кроме того, Карло Анчелотти может завоевать пятый Суперкубок в своей тренерской карьере, а Карвахаль и Модрич могут стать первыми пятикратными обладателями этого трофея.

На пути мадридцев стоит «Аталанта», которая прежде никогда не участвовала в подобных матчах, но это не значит, что итальянцы сложат лапки.

В прошлом сезоне бергамасков заранее «похоронили» перед финалом Лиги Европы с «Байером», но в итоге команда Джан Пьеро Гасперини забила три безответных мяча и вернулась на родину триумфатором. Сейчас история похожая: «Аталанта» — снова аутсайдер и ее это никак не беспокоит.

«Реал» — фантастическая команда, но мы не стесняемся статуса андердога. Против «Байера» мы тоже не были фаворитами, поэтому так, может быть, нам и лучше», — сказал капитан итальянской команды Мартен де Рон.

К тому же есть такое интересное наблюдение: не всегда победителям Лиги чемпионов легко даются финалы Суперкубка. «Манчестер Сити» бил пенальти с «Севильей», а «Челси» — с «Вильярреалом». За 12 лет только у «Реала» есть сухие победы. Но намного чаще финалы являются настоящим испытанием для уставшего на сборах фаворита. Так что начало сезона обещает быть интересным.

Футболист «Реала» Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Трансферы и потери

Естественно, все внимание будет приковано к Мбаппе, перебравшемуся в Испанию после Евро-2024 — это главный трансфер не только «Реала», но и всего летнего окна. Дебют Килиана за сливочных — одно из самых громких событий на старте сезона, которое точно нельзя пропустить.

Также состав мадридцев пополнил бразильский вундеркинд Эндрик, которого ждали уже давно. Теперь линия атаки у «Реала» выглядит совсем монструозно. Анчелотти даже пошутил, что ему испортили отпуск, заставив серьезно подумать о том, как уместить всех звезд на поле.

Что касается трансферов на выход, то из королевского клуба ушли Хоселу и Начо. Кроос завершил карьеру, а Кепа вернулся из аренды в «Челси».

У «Реала» больше не ожидается ярких приобретений, но набирает обороты история с Винисиусом Жуниором и Саудовской Аравией. Бразильца очень хотят видеть в «Аль-Ахли» и готовы дать ему контракт почти на 350 миллионов евро в год. Флорентино Перес выставил ценник за вингера в 1 миллиард, это сумма отступных. Переговоры продолжаются: если Винисиус согласится, то станет самым высокооплачиваемым спортсменом в истории.

 
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Также под вопросом дальнейшая судьба Родриго. Нападающего очень хочет видеть в «Сити» Пеп Гвардиола. Впрочем, пока это лишь разговоры. Никакой конкретики нет, а сам бразилец настроен на то, чтобы остаться в Мадриде.

«Аталанта» ведет себя на рынке поскромнее, главная покупка — 25-летний нападающий сборной Италии Матео Ретеги. Он перешел из «Дженоа» за 22 миллиона.

А вот потерь много, и дело даже не в уходе Алексея Миранчука. У клуба из Бергамо слишком много травмированных игроков перед стартом сезона. Скамакка порвал «кресты», не сыграет до весны следующего года. С аналогичной травмой слег Скальвини. У Толоя мышечные проблемы. Четвертая потеря «Аталанты» по состоянию здоровья — новичок Дзаньоло.

Также есть конфликт между Гасперини и Копмейнерсом. Нидерландский полузащитник хочет перейти в «Ювентус», но его не отпускают. К сожалению, у интересной команды с опытным тренером частые проблемы в коммуникации с футболистами. Нечто подобное мы уже могли наблюдать и раньше, когда Миранчука не хотели отдавать в другой клуб.

Футболист «Аталанты» Шарль де Кетеларе
Шарль де Кетеларе.
Фото Global Look Press

Предсезонка

Летом «Реал» сыграл всего четыре официальных товарищеских матча. Первый — в конце июля против «Альбасете» (3:0), а остальные три — в турне по США. Вояж в Америку получился не таким уж и успешным. Команда Анчелотти уступила «Милану» (0:1) и «Барселоне» (1:2), одержав лишь одну победу — над «Челси» (2:1).

Конечно, придавать сильное значение результатам не стоит, ведь это всего лишь сборы. К тому же после плей-офф турниров национальных сборных отдыхали многие игроки старта: Мбаппе, Карвахаль, Тшуамени, Беллингем, Камавинга, Вальверде и Менди. Они присоединились к команде по возвращении в Мадрид.

Что касается «Аталанты», то тут результаты еще хуже: ничья с «АЗ» (2:2), а также разгромные поражения от «Пармы» (1:4) и «Санкт-Паули» (0:3). Гасперини, как и полагается во время предсезонки, использовал всю обойму, дозируя игровое время каждого. Ярче всех себя проявили Лукман и Де Кетеларе, которые с большой долей вероятности начнут матч с «Реалом» в старте.

 
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Ориентировочные составы

Повреждение Камавинги, получившего по ноге от одноклубника Тшуамени на тренировке, оставило только одну интригу по стартовому составу «Реала» — Модрич или Тшуамени в опорной зоне. Хорват провел полную предсезонку и пребывает в лучшей форме относительно других полузащитников.

На остальных позициях все более-менее предсказуемо. Вероятно, мы впервые увидим атакующее трио Родриго — Мбаппе — Винисиус и старую добрую 4-3-3. А вот Беллингем после Евро наверняка получит отдых.

Во втором тайме у Анчелотти будет возможность освежить игру с помощью Браима Диаса, Гюлера, Эндрика и кого-то из пары Модрич/Тшуамени.

Ориентировочный состав «Реала»
 

«Аталанта», как ожидается, выстроится в 3-4-2-1. Де Кетеларе и Лукман выйдут с первых минут и будут играть под наконечником, роль которого исполнит новичок Ретеги.

В любом случае получится узнаваемый по прошлому сезону состав, только без привычных нам Скамакки, Толои, Скальвини и Копмейнерса.

Ориентировочный состав «Аталанты»
 
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Аталанта
ФК Реал
Родриго («Реал»)
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