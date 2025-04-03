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3 апреля, 16:33

Свищев — о непопадании Шевченко в исполком УЕФА: «Не будем злорадствовать, он один из величайших спортсменов. Но и огорчаться не будем»

Депутат Свищев призвал не злорадствовать после неизбрания Шевченко в исполком УЕФА
Дарик Агаларов
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» непопадание Андрея Шевченко в новый состав исполнительного комитета УЕФА.

«Я не вижу здесь никакой связи. Не буду злорадствовать по поводу его не избрания. Все-таки он один из величайших спортсменов постсоветского пространства. Но и огорчаться не будем. В Европе много достойных функционеров, которые должны повлиять на развитие европейского футбола. Для нас непринципиально, какие фамилии вошли в исполком УЕФА, но важна независимая принципиальная позиция, которая должна отразиться на продвижение идей футбола, а не политика. Надеюсь, новый состав докажет, что европейский футбол независим от решений политических структур», — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня на конгрессе УЕФА в Белграде прошли выборы в исполнительный комитет.

В новый состав исполкома не попал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

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Андрей Шевченко
Футбол
Дмитрий Свищев
УЕФА
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