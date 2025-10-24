Бывшего футболиста киевского «Динамо» Яремчука арестовали в Польше

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Иван Яремчук был арестован в аэропорту Кракова, сообщил порталу «Чемпион» брат спортсмена Михаил Яремчук.

По словам Михаила, 10 октября его брат вылетел из Бельгии в Польшу для участия в матче ветеранов перед игрой отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Украины и Азербайджана, однако в польском аэропорту его задержала полиция.

«Его дело передали в прокуратуру. Оно будет рассматриваться в суде Кракова. Что ему конкретно инкриминируется, мы не знаем, ведь до этого Ваня без проблем ездил по Европе, участвовал в матчах ветеранов», — заявил Михаил Яремчук.

Он также отметил, что сейчас родные экс-футболиста занимаются поисками адвоката, который сможет взять на себя дело 63-летнего спортсмена.

Яремчук вместе с киевским «Динамо» по три раза выигрывал чемпионат СССР и Кубок СССР, а также становился победителем Суперкубка СССР и Кубка обладателей кубков УЕФА. Он дважды участвовал в чемпионатах мира: в 1986 и 1990 годах. За сборную СССР на его счету 3 гола в 18 матчах.