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29 марта, 08:54

Бывший футболист «Зенита» Ракицкий перешел в «Черноморец»

Алина Савинова
Ярослав Ракицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Украинский защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с одесским «Черноморцем», сообщает пресс-служба клуба.

35-летний футболист присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента. Он будет выступать за черно-синих под 44-м номером.

Ракицкий находился без команды с лета прошлого года после ухода из «Шахтера». В начале недели «Черноморец» возглавил его бывший партнер по донецкому клубу Александр Кучер.

Ранее в своей карьере защитник также играл за турецкую «Адану Демирспор» и российский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал РПЛ.

Ярослав Ракицкий
Футбол
ФК Черноморец (Одесса)
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