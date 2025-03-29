Бывший футболист «Зенита» Ракицкий перешел в «Черноморец»

Украинский защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с одесским «Черноморцем», сообщает пресс-служба клуба.

35-летний футболист присоединился к «Черноморцу» на правах свободного агента. Он будет выступать за черно-синих под 44-м номером.

Ракицкий находился без команды с лета прошлого года после ухода из «Шахтера». В начале недели «Черноморец» возглавил его бывший партнер по донецкому клубу Александр Кучер.

Ранее в своей карьере защитник также играл за турецкую «Адану Демирспор» и российский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он четырежды выигрывал РПЛ.