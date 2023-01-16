Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 19:05

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер»

Иван Шитик
Корреспондент
Ярослав Ракицкий (слева).
Фото ФК «Шахтер»
Telegram Дзен

Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Шахтером», сообщает сайт клуба.

Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.

Ракицкий является воспитанником «Шахтера». За первую команду оранжево-черных он выступал с 2009 по 2019 год и вместе с ней завоевал 19 трофеев.

В январе 2019 года футболист перешел в российский «Зенит», который покинул в июле 2022 года.

Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе «Адана Демирспор».

Ярослав Ракицкий
ФК Шахтер (Донецк)
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
Умар Нурмагомедов в первом раунде нокаутировал Раони Барселоса на UFC Fight Night 217
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Урал» обсудит будущее арендованного у ЦСКА Помазуна в конце сезона
Агент Рассказова прокомментировал появление игрока в расположении «Крыльев Советов»: «Мы обо всем договорились»
Сычев заявил, что «Локомотив» борется за выживание
Агент Мореля подтвердил интерес к игроку от клубов РПЛ: «Мы ведем переговоры»
Защитник «Ахмата» Дарко Тодорович в ближайшие дни вернется к работе в общей группе
В «Крыльях Советов» сообщили, что клуб не подписал контракт с Рассказовым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола о возможном лишении членства