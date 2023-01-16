Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в «Шахтер»

Сегодня, 19:05
Защитник Ярослав Ракицкий подписал контракт с «Шахтером», сообщает сайт клуба.
Он вернулся в донецкий клуб на правах свободного агента. Контракт с 33-летним игроком рассчитан до конца сезона.
Ракицкий является воспитанником «Шахтера». За первую команду оранжево-черных он выступал с 2009 по 2019 год и вместе с ней завоевал 19 трофеев.
В январе 2019 года футболист перешел в российский «Зенит», который покинул в июле 2022 года.
Первую часть сезона-2022/23 Ракицкий провел в турецком клубе «Адана Демирспор».