ФИФА и УЕФА предупредили Украинскую ассоциацию футбола о возможном лишении членства

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предупредили Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о возможном лишении членства в организациях в случае влияния третьих сторон на управление делами, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента УАФ Олега Протасова.

По данным источника, ФИФА и УЕФА направили в УАФ совместное письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу возможного давления, оказываемого на членов УАФ в преддверии внеочередного исполкома организации 20 декабря. На заседании планировалось обсудить легитимность полномочий президента УАФ Андрея Павелко.

Также в своем письме организации напомнили, что УАФ должна осуществлять управление своими делами без влияния третьих сторон. Любые нарушения может привести к приостановлению членства в международных организациях в соответствии со ст. 16 устава ФИФА и ст. 9 устава УЕФА. ФИФА и УЕФА призвали украинскую ассоциацию разрешить ситуацию и дальше информировать о ходе событий.

Ранее Павелко был помещен под арест Печерским судом Киева по обвинению в хищении средств, однако вышел под залог в размере почти 270 тысяч долларов, сумма была выплачена УАФ.

В начале декабря Запорожская областная ассоциация футбола выдвинула экс-тренера сборной Украины Андрея Шевченко на пост президента УАФ.