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31 мая 2018, 15:08

Источник: Игроки "Динамо" официально получают меньше 1 тысячи долларов в месяц

Илья ЕРОФЕЕВ
корреспондент
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Стала известна зарплатная ведомость игроков, тренеров и руководства киевского "Динамо", которая оказалась в распоряжении "Украинской правды".

Наиболее оплачиваемыми игроками клуба по состоянию на январь 2018 года были Олег Гусев, Денис Гармаш и Евгений ХачеридиИх зарплата составляла 20 204 гривны (около 774 долларов). Нынешний капитан "Динамо" Виктор Цыганков получает в команде чуть больше 19 тысяч гривен в месяц. 

Сергей Сидорчук зарабатывает несколько больше 20 тысяч гривен в месяц. По информации источников, тот же Сидорчук получает зарплату "в конверте" на уровне 1 миллион евро в год то есть, более 80 тысяч евро в месяц.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич за свою работу получает денежную награду в 18 тысяч гривен в месяц (около 690 долларов). А больше всего среди тренерского штаба зарплата у тренера вратарей Михаила Михайлова – более 22 тысяч в месяц.

Среди легионеров самую большую зарплату имеет Мбокани в размере 20191 гривны в месяц. У других иностранных игроков "Динамо" от 13 до 19 тысяч гривен в месяц.

Среди руководителей "Динамо" самым богатым по зарплате является президент Игорь Суркис, у которого 40 тысяч гривен (1 532 доллара) в месяц заработка.

Спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко зарабатывает только 10 тысяч гривен. А генеральный директор клуба Реваз Чохонелидзе, который в свое время работал в итальянском "Милане", получает и того меньше - 9 тысяч гривен в месяц.

Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/05/31/7181914/
Александр Хацкевич
Виктор Цыганков
Денис Гармаш
Дьемерси Мбокани
Евгений Хачериди
Олег Гусев
Сергей Сидорчук
ФК Динамо (Киев)
ФК Милан
Игорь Суркис
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