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Сегодня, 18:32

Источник: сотрудники украинского «Кривбасса» скрылись в Европе

Два сотрудника ЖФК «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей ЛЧ
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сотрудники украинского клуба «Кривбасс» покинули расположение команды и скрылись в Европе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.

SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев решили не возвращаться с командой после выезда на матч женской Лиги чемпионов. Они самовольно покинули расположение клуба и сбежали в неизвестном направлении.

13 октября появилась информация, что полузащитник «Шахтера» Александр Распутько сбежал из команды после матча юношеской Лиги чемпионов. Сообщалось, что он мог попросить политического убежища в России.

Источник: РЕН ТВ
Футбол
ФК Кривбасс
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