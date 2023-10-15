Источник: сотрудники украинского «Кривбасса» скрылись в Европе

Два сотрудника ЖФК «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей ЛЧ

Сотрудники украинского клуба «Кривбасс» покинули расположение команды и скрылись в Европе, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ.

SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев решили не возвращаться с командой после выезда на матч женской Лиги чемпионов. Они самовольно покинули расположение клуба и сбежали в неизвестном направлении.

13 октября появилась информация, что полузащитник «Шахтера» Александр Распутько сбежал из команды после матча юношеской Лиги чемпионов. Сообщалось, что он мог попросить политического убежища в России.