Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 21:08

Луческу объявил об уходе с поста главного тренера киевского «Динамо» и завершении карьеры

Руслан Минаев
Мирча Луческу.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подал в отставку, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Telegram-канал клуба.

О своем решении 78-летний специалист объявил после поражения от «Шахтера» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а в сезоне-2016/17 — «Зенит». До работы в РПЛ он 12 лет работал главным тренером «Шахтера».

За свою тренерскую карьеру, которая началась в 1979 году Луческу дважды выигрывал чемпионат Румынии, дважды — чемпионат Турции, 9 раз становился чемпионом Украины. В 2009-м он привел «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА. Во главе «Зенита» тренер становился обладателем Суперкубка России-2016.

Источник: РИА
Мирча Луческу
ФК Динамо (Киев)
Обсудить
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Каминский оценил перспективы ультраспринта
В Азербайджане задержан лидер избивавшей жителей Петербурга группировки
Грушко назвал закрытие Балтики для России закрытием ее для всех стран
В Москве задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Спасибо, Шева!
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шахтер» расторг контракт со сбежавшим футболистом Роспутько