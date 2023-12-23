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Сегодня, 09:48

«Оболонь» опровергла слухи о групповой повестке футболистам в военкомат Украины

Сергей Разин
корреспондент
Футболисты «Оболони».
Фото ФК «Оболонь»
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Украинская «Оболонь» опровергла информацию о том, что 25 человек вызваны получили повестку в военкомат.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что информация о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек, не соответствует действительности. Отмечается, что ни одному из игроков команды повестки не поступали.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Оболонь» получила групповую повестку на 25 человек от территориального центра комплектования. Отмечается, что игроки клуба в это время отдыхали на горнолыжном курорте в Буковеле.

«Оболонь» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 14 очков.

ФК Оболонь
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25 футболистов киевской «Оболони» получили повестку от военкомата