«Оболонь» опровергла слухи о групповой повестке футболистам в военкомат Украины

Украинская «Оболонь» опровергла информацию о том, что 25 человек вызваны получили повестку в военкомат.

В заявлении на официальном сайте клуба сообщается, что информация о том, что в «Оболонь» поступила групповая повестка на 25 человек, не соответствует действительности. Отмечается, что ни одному из игроков команды повестки не поступали.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Оболонь» получила групповую повестку на 25 человек от территориального центра комплектования. Отмечается, что игроки клуба в это время отдыхали на горнолыжном курорте в Буковеле.

«Оболонь» после 16 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе 14 очков.