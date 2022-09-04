Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

4 сентября, 13:26

Петржела назвал глупостью заявление президента киевского «Динамо» о мобилизации игроков

Дмитрий Барулев

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который жестко раскритиковал своих футболистов за выступление в квалификации Лиги Чемпионов.

«Мне не нравятся такие разговоры. Угрожать кому-то мобилизацией несправедливо. Почему он сделал такое заявление? Он может сделать все, что угодно, он президент. А президенты совершают глупости», — сказал Петржела «СЭ».

В недавнем интервью Суркис заявил, что если футболисты киевского клуба не готовы играть на поле, то пусть идут защищать страну:

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — цитируют «РИА Новости» президента клуба со ссылкой на ua.tribuna.com.

Киевский клуб выступит на групповой стадии Лиги Европы против таких команд, как «Ренн», «Фенербахче», АЕК.

Властимил Петржела
Лига чемпионов УЕФА
ФК Динамо (Киев)
Игорь Суркис
12
Чемпионат Украины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Федун эмоционально отреагировал на разгром «Зенита»: «Порадовали дедушку, спасибо!»
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Йовичевич стал главным тренером «Шахтера»

Боксер Александр Усик может сыграть в футбольном чемпионате Украины