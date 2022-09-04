Петржела назвал глупостью заявление президента киевского «Динамо» о мобилизации игроков

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление президента киевского «Динамо» Игоря Суркиса, который жестко раскритиковал своих футболистов за выступление в квалификации Лиги Чемпионов.

«Мне не нравятся такие разговоры. Угрожать кому-то мобилизацией несправедливо. Почему он сделал такое заявление? Он может сделать все, что угодно, он президент. А президенты совершают глупости», — сказал Петржела «СЭ».

В недавнем интервью Суркис заявил, что если футболисты киевского клуба не готовы играть на поле, то пусть идут защищать страну:

«Но я не выхожу на поле, поймите, это их работа. Я могу их как-то морально стимулировать, финансово. Они дают красивые интервью, говорят, что они готовы. Но если не готовы на поле — ну, у вас призывной возраст. Будьте, ребятки, тогда любезны и признайте честно, идите защищайте нашу страну. Вот такой у меня к ним посыл», — цитируют «РИА Новости» президента клуба со ссылкой на ua.tribuna.com.

Киевский клуб выступит на групповой стадии Лиги Европы против таких команд, как «Ренн», «Фенербахче», АЕК.