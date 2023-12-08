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Сегодня, 11:12

Попов рассказал, что Милевский бросил пить и сбросил 20 кг

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист киевского «Динамо» Горан Попов рассказал о восстановлении Артема Милевского после госпитализации.

«Я вчера общался с Милевским, он восстанавливается, лечился два с половиной месяца, все в порядке. Сбросил 20 кг, выглядит сейчас просто супер. Конечно, надо еще лечиться, но он в порядке — не пьет, его здоровье намного лучше», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Милевский завершил карьеру в сентябре 2021 года, его последним клубом стал украинский «Минай».

Помимо киевского «Динамо» и «Миная» за время карьеры Милевский выступал за турецкий «Газиантепспор», хорватские «Хайдук» и РНК, румынскую «Конкордию», российский «Тосно», белорусское «Динамо» (Брест) и венгерскую «Кишварду».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/goran-popov-milevskij-brosil-pit-i-sbrosil-20-kg/
Артем Милевский
Футбол
Горан Попов
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