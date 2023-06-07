Сергей Ребров возглавил сборную Украины

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Сергей Ребров стал новым главным тренером сборной Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).
Предыдущим главным тренером национальной команды был Александр Петраков, который покинул свой пост в январе 2023 года.
49-летний Ребров уже работал в тренерском штабе сборной Украины в период с августа 2010 года по апрель 2011 года. На клубном уровне он возглавлял киевское «Динамо», «Аль-Ахли», «Ференцварош» и «Аль-Айн».
В качестве футболиста Ребров играл за донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», «Тоттенхэм», «Фенербахче», «Вест Хэм», «Рубин» и «Ирпень».