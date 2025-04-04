Шевченко: «УЕФА сознательно отстраняет Украину от руководящих позиций»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко заявил о политически мотивированном исключении Украины из руководящих структур УЕФА.

«В последние дни нам поступали однозначные сигналы — Украину и меня персонально не желают видеть в руководстве УЕФА из-за политических причин. Сегодняшний результат это подтвердил», — приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Выборы девяти членов исполкома прошли в четверг на конгрессе УЕФА в Белграде. Шевченко получил 15 голосов национальных федераций из 55 при проходном результате в 28 голосов.