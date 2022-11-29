СМИ: глава Украинской ассоциации футбола Павелко арестован на два месяца

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко арестован решением суда на два месяца, информирует ТАСС со ссылкой на украинского журналиста Константина Андриюка. На такой же срок арестован и генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Ранее в отношении Павелко было возбуждено уголовное дело из-за строительства завода по производству искусственной травы. УАФ назвала обвинения умышленной фальсификацией. У Павелко есть возможность внесения залога в размере 9,9 миллиона гривен.

47-летний Павелко возглавляет УАФ с марта 2015 года. Он неоднократно призывал ФИФА и УЕФА лишить членства Российский футбольный союз.