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Сегодня, 18:26

Тимощук: «Футбол не должен становиться средством политических манипуляций»

Даниил Аршавский
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук.
Фото Global Look Press
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Член тренерского штаба «Зенита» и экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук высказался о возвращении ему титулов, завоеванных им на родине.

В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука титулов победителя чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, а также запретила специалисту осуществлять в стране любую деятельность, связанную с футболом. В сентябре 2023 года бывший футболист подал на это решение иск в CAS, который одобрили в ноябре 2024 года.

«Футбол, как и спорт в целом, не должен становиться средством политических манипуляций. Для меня репутация в футболе — это не то, чем можно манипулировать по своему усмотрению в соответствии с возникающими политическими проблемами», — приводит «КП Спорт» слова Тимощука со ссылкой на пресс-службу CAS.

В феврале 2017 года 45-летний экс-футболист получил тренерскую лицензию класса PRO и вошел в тренерский штаб «Зенита».

Источник: «КП Спорт»
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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