УАФ отказалась вступаться за силой мобилизованного в ВСУ футболиста

Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказалась заступаться за защитника «Хуста» из Закарпатья Николая Сираша, которого силой мобилизовали в ряды ВСУ, сообщает ТАСС.

В УАФ заявили, что не уполномочены влиять на мобилизационные процессы в стране.

Ранее стало известно, что 7 мая 25-летний футболист был остановлен на вокзале и доставлен в территориальный центр комплектования, несмотря на то что по возрасту он еще не может быть мобилизован. На данный момент дальнейшая судьба игрока неизвестна.

«Хуст» выпустил заявление, в котором указал на неправомерность действий ТЦК. Тренер «Хуста» Владимир Цыткин назвал незаконной мобилизацию Сираша.