Украинские футболисты «Миная» требовали выселить игроков «Шинника» из турецкого отеля

Руководство украинского клуба «Минай» заявило, что еще перед началом сборов просило не селить их в турецком отеле вместе с российскими спортсменами.

«Перед началом сборов главным требованием ФК «Минай» к организаторам было отсутствие в отеле российских команд. Сами же организаторы утверждают, что поселить «Шинник» согласился отель. Закарпатцы обращались к менеджменту Royal Seginus с требованием выселить россиян», — приводит РИА «Новости» заявление клуба.

Ранее сообщалось, что футболисты «Миная» покинули турецкий отель, где произошла их драка с представителями российского «Шинника».

14 февраля стало известно, что футболисты «Шинника» и «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье, где проводят тренировочные сборы. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.