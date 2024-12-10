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Сегодня, 18:59

Украинский футболист получил замечание за ответ на русском языке в послематчевом интервью

Алина Савинова
Кирилл Попов.
Фото Скриншот из интервью
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Украинский нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов во время интервью после матча 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» начал отвечать на русском языке, сообщает РИА «Новости».

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось...» — произнес Попов по-русски, отвечая на вопрос журналиста, заданный на украинском языке.

Не успев закончить фразу, футболист получил замечание из-за кадра, сказал «ой» и перешел на украинский язык.

Игра команд прошла 7 декабря и завершилась поражением «Черноморца» со счетом 1:3.

В нынешнем сезоне 21-летний Попов провел 15 матчей за одесскую команду и не забил ни одного гола.

Источник: РИА Новости
Футбол
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