Украинский футболист получил замечание за ответ на русском языке в послематчевом интервью

Украинский нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов во время интервью после матча 16-го тура чемпионата Украины против «Кривбасса» начал отвечать на русском языке, сообщает РИА «Новости».

«Ну да, мы наигрывали эти стандарты, сегодня получилось...» — произнес Попов по-русски, отвечая на вопрос журналиста, заданный на украинском языке.

Не успев закончить фразу, футболист получил замечание из-за кадра, сказал «ой» и перешел на украинский язык.

Игра команд прошла 7 декабря и завершилась поражением «Черноморца» со счетом 1:3.

В нынешнем сезоне 21-летний Попов провел 15 матчей за одесскую команду и не забил ни одного гола.