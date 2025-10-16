Украинского футболиста Коноплю заставили извиняться за лайки на видео с Жириновским и Павлюченко

Защитника сборной Украины и «Шахтера» Ефима Коноплю заставили извиниться за лайки под видео с российским политиком Владимиром Жириновским и бывшим форвардом «Тоттенхэма» Романом Павлюченко.

«Как человек, который представляет нашу страну и делает все для того, чтобы поддержать ее, мне странно слышать подобного рода обвинения в свой адрес. Я считаю себя патриотом нашей страны и настоящих украинцев, которые поймут, где правда, а где ложь. Прошу проверять информацию, которую вам предоставляют в соцсетях. Спасибо за внимание. Надеюсь на поддержку и понимание», — приводит слова 26-летнего футболиста РИА «Новости».

В первом ролике были запечатлены высказывания Жириновского, во втором — нарезка лучших моментов российского нападающего в английском клубе.