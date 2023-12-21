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Сегодня, 11:20

Усик может дебютировать в чемпионате Украины по футболу

Давид Хачатрян
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Президент украинского футбольного клуба «Полесья» Геннадий Буткевич допустил, что чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (21-0) сыграет за его клуб в чемпионате Украины.

«Давайте пока не будем ему мешать в подготовке к бою с Тайсоном Фьюри. Усик сейчас ведет подготовку к бою высшего уровня ответственности. Это самый высокий в мире уровень для бокса.

И при этом Саша интересуется футболом, мечтает сыграть. У него большое желание сыграть, на Winter Cup уже играл за «Полесье». Вы видели, что он сильный спортсмен. Сильный, не только в своем виде спорта. Обязательно Саша осуществит мечту и выйдет на поле в УПЛ за «Полесье», — приводят слова Буткевича украинские СМИ.

Тайсон Фьюри (34-0) и Усик должны подраться 17 февраля 2024-го на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Усик
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