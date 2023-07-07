В УАФ рассказали, что информируют УЕФА о давлении на организацию в деле Павелко

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Анатолий Демьяненко высказался о взаимодействии организации с УЕФА по делу президента УАФ Андрея Павелко.

«Мы прибыли в суд, чтобы поддержать президента УАФ Андрея Павелко, который незаконно удерживается за решеткой уже три недели. По просьбе УЕФА мы информируем о каждом факте уже системного давления на УАФ. Своим письмом УЕФА на днях информировал нас, что внимательно следит за ситуацией и оценивает его, учитывая необходимость принятия мер реагирования с целью защиты независимости украинского футбольного института», — приводит слова Демьяненко РИА «Новости» со ссылкой на сайт УАФ.

В ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен. Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.

В июне Павелко снова арестовали на 60 суток.