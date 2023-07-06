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Сегодня, 11:44

В УЕФА выразили обеспокоенность после изменения меры пресечения главе УАФ Павелко

Мария Гусева
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Директор Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Зоран Лакович направил письмо Украинской ассоциации футбола (УАФ), в котором выразил обеспокоенность в связи с переносом судебного разбирательства в отношении президента организации Андрея Павелко во Львов и изменением меры пресечения на содержание под стражей.

«С большой обеспокоенностью мы принимаем к сведению обстоятельства, которые привели к передаче дела из Киева в суд во Львове и дальнейшему решению об изменении меры пресечения господину Павелко на содержание под стражей, — говорится в письме, опубликованном на сайте УАФ. — Между тем нам сообщили, что апелляционная жалоба на решение подана во Львовский апелляционный суд, а слушание назначено на 7 июля 2023 года после того, как первоначально было запланировано на 30 июня 2023 года. Мы просим вас информировать нас о дальнейших событиях».

Также в письме говорится, что УЕФА будет продолжать следить за разбирательством и будет оценивать необходимость принятия любых дополнительных мер.

В ноябре 2022 года суд арестовал президента УАФ с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 миллиона гривен. Павелко было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог и Павелко вышел на свободу.

В феврале 2023 года Печерский суд отстранил Павелко от должности до 17 марта, после чего отстранение продлевалось два раза.

Ранее стало известно, что отстраненного президента Украинской ассоциации футбола Павелко арестовали на 60 суток.

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