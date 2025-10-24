«Лобановский висел на волоске». Как великого тренера пытались уволить из киевского «Динамо»

Бывший сотрудник ЦК ВЛКСМ, отвечавший за футбольную сборную СССР, Вячеслав Каневский в интервью «СЭ» рассказал, как из киевского «Динамо» чуть не уволили великого тренера Валерия Лобановского.

— В Киеве всегда было много желающих скинуть Лобановского, занять его место. Руководил проверками тренировочного процесса команд высшей лиги Вадим Кублицкий, у которого я в «Локомотиве» тренировался пацаном. Однажды мне говорит: «Меня Бака вызывает...»

— Это руководитель всего украинского спорта.

— Да, министр спорта. Но еще и чекист. Говорит: «Ждем от вас заключения, которое позволит снять Лобановского». Шел чемпионат страны — а «Динамо» ни шатко ни валко... Я представлял, от кого это шло. Кто выстроил интригу. Не хочу говорить, он еще живой.

— Ну и не надо говорить, я сам знаю — Анатолий Федорович Бышовец все затеял.

— Кублицкий растерян: «Что делать — не знаю...» Все ж люди футбольные!

— Итак — вы отправились инспектировать киевское «Динамо»?

— Да, большая комиссия поехала из Москвы. Смотреть, что вообще происходит в республике с футболом. Молодежным, юношеским, заводским... Я сказал Кублицкому: «Вадим Всеволодович, давайте так: что увижу — то и напишу. Кто кого собирается снимать — мне вообще неинтересно. Главное, чтоб совесть была чиста. А вы что хотите — то и делайте». Тот задумался, улыбнулся: «Слушай, я то же самое сделаю...» Хотя ему уже расписали порядок действий. Лобановский тогда висел на волоске. Приезжаем. Стоим на бровке, смотрим тренировку. А потом узнаем, что было вскоре после нашего отъезда. Подруливает кортеж из черных «Волг». Впереди «Чайка». Щербицкий!

— Главный человек Украины.

— Совершенно верно. Вообще-то, Щербицкий к Лобановскому относился очень хорошо. А как еще можно относиться, если человек так работает? Но тут вдруг задумались: может, что-то изменилось? А дальше я знаю со слов Михаила Комана, начальника команды. Он все рассказал. Щербицкий кидает сопровождающим: «Стойте здесь». Вдвоем с Лобановским идут в сторону дальних полей, не спеша. Разговаривают. Потом возвращаются, Щербицкий смотрит на своих: «Знаете, товарищи, кажется, мы зря время теряем. Давайте не будем мешать людям, пусть работают». «Волги» развернулись и уехали. Все, облом — как я и предполагал!

— Догадывались, что снять не дадут?

— Ну конечно. Это же безумие — скидывать Лобановского!