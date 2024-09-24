Скандал в украинском футболе. Болельщики «Черноморца» кричали «Бандеровцы!» львовским «Карпатам»

Пожаловался тренер.

В украинском футболе случился скандал. В матче 7-го тура УПЛ между одесским «Черноморцем» и львовскими «Карпатами» болельщики хозяев кричали «Бандеровцы!» в адрес приезжих с запада Украины гостей.

Тренер сказал, что случившееся — не лучше расизма

О ситуации рассказал главный тренер «Карпат» Владислав Лопашко. «Я понимаю, что есть много разных людей и нельзя относиться к одесским болельщикам так, как я хочу сказать, остро. Но то, что кричали некоторые из них... Нельзя так делать. У нас единая страна. Сейчас все регионы являются одним целым, так что такого позволять нельзя. Мы все говорим о расизме, но такие вещи не лучше», — заявил Лопашко.

При этом он не назвал, что именно его возмутило. Однако украинские СМИ узнали, что болельщики, помимо обычных скандирований в поддержку команды, выкрикивали «Бандеровцы!» в адрес команды из Львова.

Владислав Лопашко. Фото ФК «Карпаты», Соцсети

Не первый случай

За последнее время ситуация в украинском футболе серьезно ухудшилась — скандалы возникают все чаще. Так, в начале сентября стало известно, что 35-летний вратарь Денис Шелихов сбежал в Белоруссию и там подписал контракт с местным клубом «Славия-Мозырь». Голкипер выбрал путь через Румынию, ему пришлось переплывать печально известную реку Тису, для чего футболисту пришлось проводить специальную подготовку.

Вокруг сборной Украины тоже неспокойно — последние несколько месяцев она терпит сплошные неудачи. Сначала — на групповом этапе Евро-2024, где заняла последнее место в группе. Потом — в Лиге наций, где на данный момент проиграны два матча подряд.