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Комментаторы украинского медиасервиса Megogo, транслирующего зарубежные футбольные матчи для местной аудитории, на протяжении двух последних сезонов регулярно искажают или оскорбляют футболистов сборной России.
Впервые об этом стало известно еще в январе 2023 года, когда работавший на матче французской лиги 1 «Марсель» — «Монако» комментатор оскорбил хавбека монегасков Александра Головина. После эпизода, в котором Валентен Ронжье сфолил на нашем полузащитнике, он сказал: «Ронжье все правильно сделал. Мало даже. Надо было в морду дать. Да и этого было бы мало. Надеюсь, что арбитр Жереми Пиньяр сейчас скажет: «Отправляйся на болото, чувак. И больше не вылезай оттуда».
Спустя год оскорбления не прекратились. В апреле 2024 года стало известно о том, что журналисты Megogo все еще хамят, когда речь заходит о российских игроках. Так, во время 1/4 финала Лиги Европы весь матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» комментатор Виталий Волочай нарочно коверкал фамилию Алексея Миранчука: он называл российского хавбека Мирантузом или Мразинчуком. В частности, в одном из эпизодов Волочай произнес: «С мячом Алексей Миранчак, или как там его... Не важно».
Кроме того, по ходу недавней встречи чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедад» комментатор Megogo называл российского полузащитника баскской команды Захрюкяном.
При этом российские комментаторы не позволяют себе подобного поведения в отношении украинских футболистов, играющих за рубежом. В частности, по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» Константин Генич неоднократно подчеркивал отличную игру голкипера «Королевского клуба» Андрея Лунина. По окончании победной для мадридцев серии пенальти комментатор сказал: «Браво, Лунин! Браво, Андрей!»
Нет никаких оправданий позорному поведению украинских журналистов. Невозможно понять, почему украинский медиасервис, называющий себя международным, позволяет своим сотрудникам систематически открыто оскорблять футболистов.