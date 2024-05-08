Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Украина
Новости
Премьер-лига
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Украина

Сегодня, 14:45

«Чемпионат Украины на грани срыва». Футболиста ФК «Хуст» забрали в военкомат, нарушив закон

В Закарпатье силой мобилизовали футболиста команды «Хуст»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Николай Сираш.
Фото из соцсетей Николая Сираша
Telegram Дзен
Клуб обратился в УАФ и просит огласки.

Чемпионат Украины по футболу на грани срыва — во всяком случае так сообщает ФК «Хуст» из Закарпатья. 25-летний правый защитник клуба второй лиги Николай Сираш был остановлен на вокзале и доставлен в территориальный центр комплектования, несмотря на то что по возрасту он еще не может быть мобилизован.

«Хуст» по этому поводу выпустил заявление, где указал на неправомерность действий ТЦК: «Николая Сираша — одного из основных игроков ФК «Хуст», 7 мая прямо с городского вокзала забрали работники ТЦК и доставили в военкомат. На момент задержания футболисту исполнилось 25 лет. Хотя закон (о мобилизации. — Прим. «СЭ») еще не вступил в действие, в знаменитом Хустском ТЦК свои правила незаконного задержания людей. Связь с футболистом на данный момент отсутствует. Дальнейшая судьба неизвестна».

 
Александр Роспутько. Украинский футболист «Шахтера» сбежал после еврокубкового матча. Кажется, в Россию

Также в клубе заявили, что ряд соперников уже отказались приезжать на домашние игры «Хуста», а чемпионат Украины находится под угрозой срыва: «Клуб существует исключительно за счет средств неравнодушных меценатов. Но сегодня нам приходится бороться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК. Чемпионат Украины на грани срыва! Команды отказываются ехать в Хуст из-за действий местного ТЦК. Несколько клубов в Украине признали критически важными объектами, а их игроки, соответственно, получили бронирование от мобилизации. Возможно ли проведение всеукраинских соревнований, в которых будет принимать участие три клуба? Что делать другим? О какой конкуренции и развитии футбола может идти речь? Могут ли работать украинские профессиональные клубы в таких условиях?«

Какие именно клубы отказались приезжать на соревнования и какова дальнейшая судьба Николая Сираша, на данный момент неизвестно.

Футболист «Хуста» Николай Сираш.
Фото из соцсетей Николая Сираша

Немного подробнее о ситуации рассказал тренер «Хуста» Владимир Цыткин: «Он приехал поездом в Хуст, и представители ТЦК его забрали прямо на вокзале. Я считаю, незаконно. Не было ни повестки, ничего, его просто отвезли в военкомат, и связь с ним исчезла.

Мы играли на выезде, и Сираш после матча отпросился на один день, потому что у него больной ребенок, и его нужно было отвезти в больницу. Коля уехал в Киев, он переселенец из Чернигова, живет в Ирпене. Сираш все это время заботился о ребенке, а вчера вернулся, и произошло такое. Сейчас его жена в Киеве одна с больным ребенком.

Его не отпустили. Никакой информации о нем нет, Николай не на связи, его телефон выключен. Человека просто похитили средь бела дня, без повестки, без всяких оснований. Перед тем как у него забрали телефон, Коля успел набрать моего помощника и все рассказал».

 
Хусрав Тоиров. «Шахтер» оштрафовал игрока за лайк под новостью о победе сборной России. У него уже были неприятности из-за поддержки Палестины

«Если ничего не изменится, команды будут просто сниматься с чемпионата Украины, потому что не могут гарантировать сотрудничество для футболистов. К сожалению, в нашей стране законы не работают. «Упаковка» в «бусики» — это путь в никуда. Люди, которые занимаются этим, работают против нашей страны. Что касается футболистов, то нам нужно определиться. Если все должны служить, то тогда не нужно проводить чемпионат, будем заниматься другими вещами», — добавил тренер.

«Хуст» обратился за помощью: «Просим реакции и поддержки у председателя Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, председателя ПФЛ Александра Каденко, главы ОВА Виктора Микиты, главы Закарпатской ассоциации футбола Ивана Дурана, Хустской городской рады и всех неравнодушных в данной ситуации».

Комментариев от вышеперечисленных лиц пока не поступало.

5
Читайте также
Агент Дзюбы обвинил тренера «Локомотива» Галактионова в отсутствии смелости
Экс-игрок ЦСКА Жо попал в тюрьму в Бразилии
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Украинские комментаторы оскорбляют российских звезд: «Мразинчук», «Захрюкян», «Головину надо было дать в морду»