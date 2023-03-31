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Сегодня, 10:28

Алаев прокомментировал победу женской сборной до 17 лет на турнире SAFF

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент РФС Александр Алаев отреагировал на победу женской сборной России до 17 лет на турнире SAFF Championship 2023, который проходил в Бангладеше.

«Если есть такая возможность, надо играть, тем более международный опыт. Прекрасно, что состоялся такой турнир, надеюсь, что только один из первых. Конечно, положительный момент для нас — в футбол играют девочки, они хотят играть в футбол. Победили, это прекрасно», — приводит слова Алаева ТАСС.

Команда Елены Медведь одержала в турнире 4 победы в 4 встречах, обыграв сборные Бангладеша (3:0), Бутана (9:1), Непала (3:0) и Индии (2:0).

Источник: https://tass.ru/sport/17414285
Футбол
РФС
Александр Алаев
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