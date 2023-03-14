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Сегодня, 10:30

Американская футболистка «Динамо» назвала сумасшествием зимнюю погоду в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающая ЖФК «Динамо» Кайлан Роуз Брэдфорд Уиллиамс ответила «СЭ» на вопрос о своем отношении к погоде в России зимой.

— Как относитесь к российским морозам?

— У нас тоже достаточно снега в США, но вчера на тренировке было просто сумасшествие! Конечно, скучаю по теплой погоде. Но холод — тоже нормально. Можем работать в любую погоду.

— Вы поиграли в США, Израиле, а теперь вы в России. Можете сравнить уровень футбола в этих странах?

— В США играла за университет. После я поехала в Израиль. Там очень хороший уровень. Потом я переехала в «Локомотив». В России уровень выше, чем в Израиле. Но с США я не могу сравнивать, потому что играла на университетском уровне.

Уиллиамс выступает в России с 2021 года. До января 2023 года американка играла за «Локомотив», после чего перешла в «Динамо».

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