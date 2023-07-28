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Сегодня, 04:59

Аргентина вырвала ничью у ЮАР в матче женского чемпионата мира

Евгений Козинов
Корреспондент
28 июля. Аргентина — ЮАР — 2:2.
Фото Reuters
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Сборные Аргентины и ЮАР сыграли вничью в матче женского чемпионата мира — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Форсит Барр» в Данидине.

В первом тайме единственный гол забила африканская полузащитница Линда Мотлало. После перерыва ЮАР удвоила преимущество — забитым мячом отметилась Темби Кгатлана.

Аргентинкам удалось отыграться лишь в конце встречи. За 5 минут они забили два гола: сначала София Браун, а затем — Ромина Нуньес.

ЮАР и Аргентина набрали по одному очку и занимают 3-е и 4-е места в группе G соответственно.

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