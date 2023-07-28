Аргентина вырвала ничью у ЮАР в матче женского чемпионата мира

Сборные Аргентины и ЮАР сыграли вничью в матче женского чемпионата мира — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Форсит Барр» в Данидине.

В первом тайме единственный гол забила африканская полузащитница Линда Мотлало. После перерыва ЮАР удвоила преимущество — забитым мячом отметилась Темби Кгатлана.

Аргентинкам удалось отыграться лишь в конце встречи. За 5 минут они забили два гола: сначала София Браун, а затем — Ромина Нуньес.

ЮАР и Аргентина набрали по одному очку и занимают 3-е и 4-е места в группе G соответственно.