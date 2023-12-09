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Сегодня, 14:15

Бакланова стала первой футболисткой женского «Спартака»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Экс-защитница «Динамо» Карина Бакланова стала первой футболисткой женской команды «Спартак», которая начнет выступления в Суперлиге в 2024 году.

«Приветствуем Карину в нашей команде! С оптимизмом ждем от Карины надежной и самоотверженной игры в составе «Спартака». Эта футболистка — лидер не только на поле, но и за его пределами. Иногда одного ее взгляда достаточно, чтобы все игроки выкладывались на поле на 100 процентов. Опыт, мастерство и профессионализм — ключевые черты, которые мы оценили при выборе именно этой футболистки», — приводит слова директора ЖФК «Спартак» Елены Тереховой сайт клуба.

30-летняя Бакланова — трехкратная чемпионка России, двукратная обладательница Кубка страны.

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