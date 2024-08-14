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Сегодня, 09:31

Балахнин: «Женский футбол в России стал популярнее, но уровень оставляет желать лучшего»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Балахнин оценил уровень женского футбола в России.

«Сейчас у женского футбола стало больше рекламы. Женский футбол в России однозначно стал популярнее, и это хорошо. Но уровень нашего женского футбола оставляет желать лучшего. За последнее время наша сборная не прибавила, не сделала шаг вперед. Лучшие игроки женской суперлиги — это иностранки, а не российские футболистки. В стране мало футболисток, так что у тренерского штаба нет большого выбора», — цитирует Балахнина Metaratings.

В июне женская сборная России провела два товарищеских матча против КНДР. Российская национальная команда уступила с разгромным счетом (0:3) и сыграла вничью (0:0).

Источник: Metaratings
Футбол
Сергей Балахнин
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