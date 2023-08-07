Байден назвал невероятным выступление женской сборной США, которая показала свой худший результат на чемпионатах мира

Президент США Джо Байден прокомментировал выступление женской сборной США на чемпионате мира.

«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением в турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — написал Байден в своем Twitter.

Сборная США дошла до 1/8 финала женского чемпионата мира, где уступила Швеции (0:0, пенальти 4:5). Этот результат стал худшим для национальной команды за все время выступлений на мундиалях.