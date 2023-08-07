Байден назвал невероятным выступление женской сборной США, которая показала свой худший результат на чемпионатах мира

Сегодня, 12:30
Президент США Джо Байден прокомментировал выступление женской сборной США на чемпионате мира.
«Вы заставили свою страну гордиться. Поздравляю с невероятным выступлением в турнире. Эта команда особенная, и я с нетерпением жду, когда вы продолжите вдохновлять американцев своим упорством и решимостью — на поле и за его пределами», — написал Байден в своем Twitter.
Сборная США дошла до 1/8 финала женского чемпионата мира, где уступила Швеции (0:0, пенальти 4:5). Этот результат стал худшим для национальной команды за все время выступлений на мундиалях.