Женская сборная России сыграла вничью с Белоруссией в товарищеском матче

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10 октября женская сборная России по футболу сыграла вничью с Белоруссией (2:2) в товарищеском матче. Игра прошла в Минске.
В составе российской команды голами отметились Даниэла Басаева и Медея Жаркова.
У сборной Белоруссии мячи забили Валерия Белая и Анастасия Шлапакова.
Первый товарищеский матч между сборными прошел 7 октября. Встреча закончилась победой россиянок (2:0).
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Основные источники исследования