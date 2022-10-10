Женская сборная России сыграла вничью с Белоруссией в товарищеском матче

10 октября женская сборная России по футболу сыграла вничью с Белоруссией (2:2) в товарищеском матче. Игра прошла в Минске.

В составе российской команды голами отметились Даниэла Басаева и Медея Жаркова.

У сборной Белоруссии мячи забили Валерия Белая и Анастасия Шлапакова.

Первый товарищеский матч между сборными прошел 7 октября. Встреча закончилась победой россиянок (2:0).