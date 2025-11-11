«Сестра Холанна»: «Общие родственники с Эрлингом? Не исключаю, что это реально»

11 ноября, 19:45
Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о схожести с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.
— Вы принимаете эту схожесть? Она на самом деле есть?
— Первое время, когда начали писать эти комментарии, у меня был период отрицания. Я не хотела осознавать, что меня сравнивают с мужчиной и что я на него похожа. Поэтому, возможно, резко высказалась в сторону его внешности. Это были первые эмоции, я не понимала, как реагировать, и не видела, что у нас действительно есть общее.
Со временем, когда выложила второе, третье видео, подумала: «Блин, если столько людей пишут, может, действительно есть схожесть». Посмотрела на это по-другому. В целом не вижу в этом ничего плохого — есть определенные черты, которые присущи и ему, и мне: широкий нос, большие пухлые губы, близко посаженные узкие глаза.
Я думаю, это те черты лица, которые нас связывают, так скажем. Все остальное, конечно, не похоже. Но это по моему мнению.
— Нет ли у вас скандинавских корней или в принципе возможно ли, что у вас есть общие родственники с Эрлингом?
— По поводу скандинавских корней и родственных связей, честно сказать, не знаю. Возможно. Не исключаю, что это реально.
Полностью интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».
DemolisherAjax
Женский футбол ? Взять абсолютно левую девушку,не имеющую к футболу никакого отношения,сравнить с футболистом и все это назвать женский бл*ть футбол...Гениально Антонов :)))
11.11.2025