11 ноября, 19:45

«Сестра Холанна»: «Общие родственники с Эрлингом? Не исключаю, что это реально»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александра Катрич.
Фото соцсети

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о схожести с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Вы принимаете эту схожесть? Она на самом деле есть?

— Первое время, когда начали писать эти комментарии, у меня был период отрицания. Я не хотела осознавать, что меня сравнивают с мужчиной и что я на него похожа. Поэтому, возможно, резко высказалась в сторону его внешности. Это были первые эмоции, я не понимала, как реагировать, и не видела, что у нас действительно есть общее.

Со временем, когда выложила второе, третье видео, подумала: «Блин, если столько людей пишут, может, действительно есть схожесть». Посмотрела на это по-другому. В целом не вижу в этом ничего плохого — есть определенные черты, которые присущи и ему, и мне: широкий нос, большие пухлые губы, близко посаженные узкие глаза.

Я думаю, это те черты лица, которые нас связывают, так скажем. Все остальное, конечно, не похоже. Но это по моему мнению.

— Нет ли у вас скандинавских корней или в принципе возможно ли, что у вас есть общие родственники с Эрлингом?

— По поводу скандинавских корней и родственных связей, честно сказать, не знаю. Возможно. Не исключаю, что это реально.

Полностью интервью Александры Катрич читайте на сайте «СЭ».

Александра Катрич и&nbsp;Эрлинг Холанн.«Я Холанн в юбке!» Интервью «русской сестры» форварда «Манчестер Сити»

1

  • DemolisherAjax

    Женский футбол ? Взять абсолютно левую девушку,не имеющую к футболу никакого отношения,сравнить с футболистом и все это назвать женский бл*ть футбол...Гениально Антонов :)))

    11.11.2025

    Эрлинг Холанн
    ФК Манчестер Сити
