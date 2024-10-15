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Женский футбол

Сегодня, 03:38

Бракамонте заявил, что женский футбол в России развит лучше, чем в Аргентине

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Москвы» и «Ростова» Эктор Бракамонте, работающий главным тренером женского аргентинского «Расинга», сравнил уровень развития женского футбола в России и Аргентине.

«Женский футбол в Аргентине популярнее, чем в России? Нет. В России в целом выше уровень. Я много смотрю женский футбол. Знаю уровни и там, и там. И девушки в России тоже лучше!» — приводит Legalbet слова Бракамонте.

Бракамонте выступал в России с 2003 по 2012 год. Помимо «Москвы» и «Ростова», он выступал за «Терек».

Источник: Legalbet

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