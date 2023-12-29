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Женский футбол

Сегодня, 12:50

Бывшая футболистка сборной Великобритании найдена мертвой в лесу

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бронзовый призер женского чемпионата мира среди глухих в составе сборной Великобритании Джемма Уайзман найдена мертвой в лесу, сообщает Daily Mail.

Тело спортсменки обнаружил 16 декабря один из членов поисковой группы. У спортсменки осталась трехлетняя дочь.

После смерти 33-летней Уайзман была создана страница, на которой собрали более 7,5 тысячи фунтов для оказания поддержки семье футболистки.

Согласно медицинскому заключению, девушка умерла от удушья. Ожидается, что расследование для определения официальной причины смерти спортсменки завершится в июле 2024 года.

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