Малышев о чемпионстве женского «Спартака»: «Невероятный камбэк! Мы болели за девчонок весь сезон»

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал чемпионство женской команды красно-белых.

«Невероятный камбэк! Столько эмоций! Мы болели за девчонок весь сезон. Очень хотели, чтобы чемпионство состоялось, но боялись сглазить, поэтому ничего не говорили. Сейчас просто чувство счастья. Очень рад за девочек и тренеров. Крутая команда сложилась в этом сезоне. Они заслужили это полностью! Можно ли назвать это день самым счастливым в «Спартаке» для меня? У меня было очень много счастливых дней в «Спартаке». Но это один из самых счастливых», — сказал Малышев.

2 ноября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Красно-белые набрали 61 очко и досрочно стали чемпионками России.