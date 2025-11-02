Малышев о чемпионстве женского «Спартака»: «Невероятный камбэк! Мы болели за девчонок весь сезон»

2 ноября, 16:36
Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал чемпионство женской команды красно-белых.
«Невероятный камбэк! Столько эмоций! Мы болели за девчонок весь сезон. Очень хотели, чтобы чемпионство состоялось, но боялись сглазить, поэтому ничего не говорили. Сейчас просто чувство счастья. Очень рад за девочек и тренеров. Крутая команда сложилась в этом сезоне. Они заслужили это полностью! Можно ли назвать это день самым счастливым в «Спартаке» для меня? У меня было очень много счастливых дней в «Спартаке». Но это один из самых счастливых», — сказал Малышев.
2 ноября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Красно-белые набрали 61 очко и досрочно стали чемпионками России.
DemolisherAjax
Да в принципе видно,что за девчонок болели,на мужскую команду давно болт положен :) И это замечательно :) Быстрее все поймут,что вы уже давно не лидеры,а середнячок :)
02.11.2025
korkodil
Тот же Алекперов. Типа не при делах 20 лет, а в 2017м принимал поздравления с чемпионством.
02.11.2025
korkodil
Типичный стиль современных управленцев: отсвечивают только когда все хорошо.
02.11.2025
nampoo
Мужайтесь, Пан... Есть на 96-ых у меня какая-то надежда, а так да..Шальке,вон, проиграли, хоть какая-то приятность:).
02.11.2025
Пан Юзеф
Я в печали, пан Nampoo. Все сливают, как сговорились. Что в Б-1, что в Б-2, что в Б-3.
02.11.2025
nampoo
"Вставай, тебе выступать! - По какому вопросу?"...
02.11.2025
Пан Юзеф
Бла-бла-бла. Уверен, что Малышев больше одной игры женского "Спартака" не видел.
02.11.2025