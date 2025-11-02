Видео
2 ноября, 16:36

Малышев о чемпионстве женского «Спартака»: «Невероятный камбэк! Мы болели за девчонок весь сезон»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Женский «Спартак» стал чемпионом России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Член совета директоров «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал чемпионство женской команды красно-белых.

«Невероятный камбэк! Столько эмоций! Мы болели за девчонок весь сезон. Очень хотели, чтобы чемпионство состоялось, но боялись сглазить, поэтому ничего не говорили. Сейчас просто чувство счастья. Очень рад за девочек и тренеров. Крутая команда сложилась в этом сезоне. Они заслужили это полностью! Можно ли назвать это день самым счастливым в «Спартаке» для меня? У меня было очень много счастливых дней в «Спартаке». Но это один из самых счастливых», — сказал Малышев.

2 ноября «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА в матче 25-го тура женской Суперлиги — 2:2. Красно-белые набрали 61 очко и досрочно стали чемпионками России.

Футболистки &laquo;Спартака&raquo; празднуют победу в&nbsp;чемпионате России 2&nbsp;ноября.Женский «Спартак» впервые стал чемпионом России! Лишил титула «Зенит», а оформил — в дерби с ЦСКА

8

  • DemolisherAjax

    Да в принципе видно,что за девчонок болели,на мужскую команду давно болт положен :) И это замечательно :) Быстрее все поймут,что вы уже давно не лидеры,а середнячок :)

    02.11.2025

  • korkodil

    Тот же Алекперов. Типа не при делах 20 лет, а в 2017м принимал поздравления с чемпионством.

    02.11.2025

  • korkodil

    Типичный стиль современных управленцев: отсвечивают только когда все хорошо.

    02.11.2025

  • nampoo

    Мужайтесь, Пан... Есть на 96-ых у меня какая-то надежда, а так да..Шальке,вон, проиграли, хоть какая-то приятность:).

    02.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я в печали, пан Nampoo. Все сливают, как сговорились. Что в Б-1, что в Б-2, что в Б-3.

    02.11.2025

  • nampoo

    "Вставай, тебе выступать! - По какому вопросу?"...

    02.11.2025

  • Пан Юзеф

    Бла-бла-бла. Уверен, что Малышев больше одной игры женского "Спартака" не видел.

    02.11.2025

    Олег Малышев
