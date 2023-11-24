«Зенит» обыграл ЦСКА и стал чемпионом России среди женщин

Женская команда «Зенит» в гостях обыграла ЦСКА в матче 5-го тура заключительного этапа плей-офф суперлиги — 2:1.

У питерского клуба голы забили Ана Диас и Алена Андреева. У армейского клуба отличилась Татьяна Петрова.

«Зенит» набрал 41 очков в последнем туре чемпионата России и стал чемпионом. ЦСКА с 38 очками завоевал серебряные медали. Третье место заняли футболистки «Локомотива» (34 очка).

«Зенит» стал чемпионом России второй год подряд и второй раз в истории клуба. В этом году команда также стала обладателем Суперкубка страны, победив в финале ЦСКА со счетом 1:1 (пенальти — 5:4).