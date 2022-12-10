«Динамо» объявило о создании основной женской команды

Руководство «Динамо» приняло решение создать основную женскую команду.

Состав будет сформирован из числа футболисток молодежной команды, которые стали серебряными призерами Молодежной лиги-2022. Также состав будет пополняться новичками из других клубов и легионерами.

Женская команда «Динамо» дебютирует в чемпионате России в сезоне-2023, который стартует в апреле следующего года.