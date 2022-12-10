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Женский футбол

Сегодня, 12:13

«Динамо» объявило о создании основной женской команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководство «Динамо» приняло решение создать основную женскую команду.

Состав будет сформирован из числа футболисток молодежной команды, которые стали серебряными призерами Молодежной лиги-2022. Также состав будет пополняться новичками из других клубов и легионерами.

Женская команда «Динамо» дебютирует в чемпионате России в сезоне-2023, который стартует в апреле следующего года.

Источник: https://w.fcdm.ru/news/zfk-dynamo-zapuskaet-new-team

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Марокко
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33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
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Франция

П2

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2.55

Обе забьют - да

27%

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Х

18%

3.30
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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

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2.13

ТБ 2.5

27%

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