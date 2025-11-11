Двойник Холанна рассказала, как давно ее сравнивают с форвардом «Манчестер Сити»

Известный блогер Александра Катрич в интервью «СЭ» рассказала о сравнении с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

— Как давно вам начали писать о схожести с Холанном? Как это все начиналось?

— Начали писать давно, еще зимой, но всерьез обратила внимание на это, только когда выложила видео, которое набрало три с половиной миллиона просмотров. Это было буквально неделю назад. Раньше комментариев в таких объемах, конечно, не было. То есть иногда ролики залетали на иностранную аудиторию, но они не собирали столько откликов о том, что я похожа на Эрлинга, как в этот раз.

А тут об этом писал каждый второй. Все начиналось постепенно: какое-то видео залетело — пара комментариев, потом на другом их стало больше, и вот дошло до того, что уже невозможно не заметить.

— Знали ли вы вообще что-то о футболе до этой ситуации?

— Раньше, если честно, я вообще ничего не знала про футбол. Никогда не погружалась в эту сферу, была от нее далека. Но вот написали как-то в комментариях цитату, которая мне понравилась: «Я еще никогда не видела человека, который так быстро начал разбираться в футболе, как вы». Мне кажется, эта фраза очень подходит мне, хоть я еще и не сильно в этом соображаю, но благодаря комментариям уже знаю, когда будут ближайшие матчи, кто с кем играет, какие есть команды и так далее.

