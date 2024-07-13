Экс-футболистка «Челси» Абдуллина допустила возвращение в Европу: «Вернулась в Россию для того, чтобы взлететь»

Защитник женской сборной России и «Локомотива» Алсу Абдуллина ответила «СЭ» на вопрос о возможном возвращении в Европу.

Абдуллина выступала за «Челси» в декабре 2021 года. С августа 2023 года футболистка играла за «Париж» на правах аренды. По окончании сезона-2023/24 спортсменка стала свободным агентом.

«Верю, что я еще поиграю в Европе. Сейчас я вернулась для того, чтобы взлететь. Для меня не будет удивлением, если еще поеду туда», — сказала Абдуллина «СЭ».

4 июля «Локомотив» объявил о подписании контракта с 23-летней россиянкой на 3,5 года.