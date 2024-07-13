Экс-футболистка «Челси» Абдуллина о возвращении в Россию: «Сейчас чувствую себя спокойно»

Защитник женской сборной России по футболу Алсу Абдуллина прокомментировала «СЭ» свое возвращение в «Локомотив» после истечения контракта с «Челси».

4 июля московский клуб объявил о подписании контракта с 23-летней россиянкой на 3,5 года.

«В первые дни, как я узнала, что поеду в «Челси», была безумно счастлива, безумно эмоциональна, мой эмоциональный фон был повышен. Я получила огромный опыт в Европе. Сейчас чувствую себя спокойно», — сказала Абдуллина «СЭ».

Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. С августа 2023 года футболистка выступала за «Париж» на правах аренды.