Елена Терехова главный кандидат на место тренера женской команды «Спартака»

Как стало известно «СЭ», Елена Терехова — главный кандидат на место тренера ЖФК «Спартак».

В январе 2022 года московский клуб объявил, что приступил к созданию женской футбольной команды и начнет набор девочек в академию красно-белых.

35-летняя Терехова играла за команды «Энергия» (Воронеж), «Рязань-ВДВ», «Спартак» (Москва), «Индиана» (США), «Россиянка» (Красноармейск), ЦСКА. Она является чемпионой Европы 2005 года (до 19 лет) в составе сборной России и двухкратной чемпионкой России (2002 и 2009).