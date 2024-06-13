Эльвира Тодуа: «С каждым туром разочаровываюсь вратарями в женском футболе»

Вратарь клуба ЦСКА Эльвира Тодуа в интервью «СЭ» ответила на вопрос, кого считает лучшим голкипером в женском футболе в России.

— По твоему мнению, кто сейчас в России в женском футболе голкипер номер 1?

— Если честно, таких пока не вижу. Разочаровываюсь с каждым туром вратарями. Можно играть, можно ошибаться, но не постоянно делать одни и те же ошибки.

— То есть второй Эльвиры Тодуа пока не наблюдается?

— Если по таким критериям, то скажу, как есть, — по мне все посредственно очень. Есть что-то более-менее средненькое, но остальное прям печальненько все. Единственная, и то, к сожалению, получившая травму, — это Дудка в «Чертаново» (Варвара Дудорова. — Прим. «СЭ»). Перспективная девочка, и вот если она будет постоянно играть, то может зацепиться за хороший уровень.

— Топ-3 игроков чемпионата России прямо сейчас?

— Конечно же, наша Таня Петрова, потом Габи из «Зенита» (Габриэла Гживиньска. — Прим. «СЭ») и Лаисса из «Локомотива». По первым турам они выделяются.