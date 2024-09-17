ESPN: полузащитница «Барселоны» Бонмати стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонмати продлила контракт с каталонским клубом до лета 2028 года.

Как отмечает ESPN, 26-летняя испанка по новому соглашению стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира. При этом издание не называет зарплату спортсменки.

Бонмати является воспитанницей «Барселоны». Она провела за сине-гранатовых 269 матчей и забила 95 голов. За сборную Испании на ее счету 65 матчей и 26 голов.

Бонмати стала обладательницей «Золотого мяча» в 2023 году. По итогам сезона-2022/23 УЕФА признал ее лучшей футболисткой Европы.