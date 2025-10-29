Германия и Испания сыграют в финале женской Лиги наций

29 октября, 01:55
Сборная Франции сыграла вничью с Германией в полуфинале женской Лиги наций — 2:2. Игра прошла в Кане.
Француженка Мельвин Малар на третьей минуте открыла счет. Немки отыгрались почти сразу — забила Николь Аниоми. В начале второй половины Клара Бюль вывела гостей вперед. Французская команда в концовке встречи ушла от поражения — забила Клара Матео.
Первый матч Германия выиграла со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч вышла в финал, где встретится с Испанией. Испанки дважды обыграли Швецию — 4:0 дома и 1:0 на выезде.
Таким образом, Германия и Испания сыграют в финале, а Франция и Швеция в матче за третье место. Первые матчи пройдут 26 ноября, а ответные — 2 декабря.