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31 марта, 20:49

Футболистка «Арсенала» Маанум потеряла сознание во время матча с «Челси» в Кубке лиги

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Фрида Маанум потеряла сознание во время финального матча Кубка лиги против «Челси» (1:0).

В добавленное время 24-летняя норвежская спортсменка упала на газон. На поле вышли медики, которые оказали ей экстренную медицинскую помощь и унесли футболистку на носилках.

Пресс-служба клуба в социальной сети сообщила, что Маанум находится в сознании. Ее состояние оценивается как стабильное, но при этом медицинская команда «Арсенала» продолжит внимательно наблюдать за здоровьем спортсменки.

Маанум выступает за «Арсенал» с 2021 года. За сборную Норвегии футболистка дебютировала в 2017 году.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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