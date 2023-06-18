Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Первая лига (ФНЛ)
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира-2022
Евро
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Другие страны
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол
Женский футбол

Сегодня, 11:39

Футболистка ЦСКА Ордега: «Не ожидала, что в Суперкубке сразу будет серия пенальти»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Футболистка ЦСКА Франциска Ордега поделилась эмоциями после поражения в Суперкубке России.

«Я горжусь своей командой. В чем-то мы должны были быть лучше, но все окей, — цитирует «Чемпионат» Ордегу. — Мы горды собой. Нам очень хотелось выиграть, вы это видели. Каждый игрок сделал максимум, это футбол. И «Зенит» — очень хорошая команда. Они играют компактно. Не ожидала, что сразу будет серия пенальти, думала, что сначала сыграем дополнительное время. После матча тренер сказал, что гордится нами. Да, нам грустно, но у нас впереди чемпионат и матчи Кубка. Нам надо забыть о сегодняшней игре и идти дальше».

В матче за Суперкубок ЦСКА клуб проиграл «Зениту» (1:1, по пенальти 4:5).

Источник: Чемпионат
Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Россию не пустили на Игры для спортсменов с ментальными особенностями. Опять вмешалась политика
Зимние федерации игнорируют позицию МОК по допуску россиян. Причина — национальность их руководителей?
Пленный украинский боевик рассказал о желании своего взвода перейти на сторону РФ
WSJ: Россия разгромила колонны ВСУ с западным оружием благодаря преимуществу в воздухе
Дрон «Привет-82» поразил опорный пункт ВСУ во время первого боевого применения
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Презентация команды женской лиги "СЭ"
"Краса Футбола-2016" - центр нападения "Мегаполиса"
"Россиянка" в 1/4 финала Лиги чемпионов!
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболистка «Зенита» заявила, что команда слушает песни «Ленинграда» перед матчами

Красножан считает Иран достойным соперником для женской сборной России