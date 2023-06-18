Футболистка ЦСКА Ордега: «Не ожидала, что в Суперкубке сразу будет серия пенальти»

Футболистка ЦСКА Франциска Ордега поделилась эмоциями после поражения в Суперкубке России.

«Я горжусь своей командой. В чем-то мы должны были быть лучше, но все окей, — цитирует «Чемпионат» Ордегу. — Мы горды собой. Нам очень хотелось выиграть, вы это видели. Каждый игрок сделал максимум, это футбол. И «Зенит» — очень хорошая команда. Они играют компактно. Не ожидала, что сразу будет серия пенальти, думала, что сначала сыграем дополнительное время. После матча тренер сказал, что гордится нами. Да, нам грустно, но у нас впереди чемпионат и матчи Кубка. Нам надо забыть о сегодняшней игре и идти дальше».

В матче за Суперкубок ЦСКА клуб проиграл «Зениту» (1:1, по пенальти 4:5).